Dans eden kadının pencereden düşme anı kamerada! Çılgın eğlencede korkunç kaza...
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Kolombiya'da ev eğlencesinde dans eden genç kadının pencereden düşerek yere çakılma anı kamerada!