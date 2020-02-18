Video Dünya Darbeci Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı | Video

Darbeci Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı | Video

Darbeci Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı | Video
18.02.2020 | 18:26

Libya'da darbeci Hafter güçleri Trablus limanına füze saldırısı düzenledi.

Libya'da Hafter güçleri Trablus limanına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası limandan dumanların yükseldiği ve maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Saldırıda ölü veya yaralının olup olmadığı henüz resmi açıklama yapılmadı.

17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kapsamında Trablus Limanı'nda dün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti.

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