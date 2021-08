Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı | Video

Afganistanlı Gazeteci Tariq Majidi, Afganistan’dan kaçmak isteyen vatandaşların uçaktan düşme anlarını anlatarak, “Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu, Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi” dedi.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girdikten sonra binlerce Afgan vatandaş ülkeyi terk etmek için Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti. Afgan Gazeteci ise trajik ve dehşet verici bir görüntüyü dünyaya servis etti. Havalimanı'ndan havalanan uçağa tutunan 3 Afgan'ın uçaktan düşerek hayatını kaybettiği görüntüleri yayınladı. Gazeteci Majidi o anları yaşananları, duygularını ve Afganistan'daki son gelişmeleri İhlas Haber Ajansı muhabiri Mevlüt İşli'ye değerlendirdi.

Majidi, Kabil'deki olayın oldukça trajik ve şoke edici olduğunu belirterek, "Hem bizim insanımızı hem de tüm dünyadaki insanları oldukça etkiledi. Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi. Taliban'ın Kabule girmesiyle Kabuldeki binlerce insan evlerini terk ettiler. Afganistan'dan kaçma fırsatı bulabilmek adına, hayatlarına kurtarabilmek adına havaalanına akın ettiler. Bu trajik olay gerçekleştiğinde maalesef bazıları kendini Amerikan uçağının tekerleklerine veya kanatlarına saklamaya çalıştı" dedi.

Afgan halkından bilgi almak için olay yerine gittiğini belirten Majidi, "Böyle neler olmuştu? Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu. Yerel halka sorduğumda, neler olduğunu anlamak için dışarı çıktıklarında genç bir Afgan adamın uçaktan düşerek hayatını kaybettiğini anladıklarını söylediler. Bu, bir gazeteci olarak benim için ve elbette Afganistan'daki diğer insanlar ya da sosyal medya kullanan diğer ülke vatandaşları için oldukça şoke ediciydi" diye konuştu.

"AFGANİSTAN'DAYKEN BİRÇOK ÖLÜM TEHDİDİ VE NE OLDUĞU BİLİNMEYEN, ŞÜPHELİ ARAMALAR ALDIM"

Güvenlik endişesi nedeniyle ülkesinden ayrılmak durumunda kaldığını söyleyen Majidi, şu anda birçok gazetecinin hayatlarından endişe duyduğu için Afganistan'dan ayrıldığını kaydetti. Bu kararı alırken çok zorlandığını da bildiren Tariq Majidi, "Afganistan'dayken birçok ölüm tehdidi ve ne olduğu bilinmeyen, şüpheli aramalar aldım. Hükümetin beni koruyamayacağını ya da korumayacağını anladım ve sonunda da ayrılmaya karar verdim. Ardından haber yapmayı bıraktım ve ülkemden bir süre önce ayrıldım" şeklinde konuştu.

Birçok Afgan'ın Gani'yi hain ilan ettiğini dile getiren Majidi, "Çünkü o, Afganistan'daki savaşın gerçeklerini çok hafife aldı. Güçte kalınca Taliban'la savaşacağını ve bir barış olmayacağını bilmiyordu" dedi.

"İNSANLAR HER GÜN HAVAALANINA KOŞUYOR VE ORADA UÇMAYI VE KENDİ VE SEVDİKLERİNİN HAYATLARINI KURTARMAYI BEKLİYOR"

Şu anda Afganların Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran'dan ve birçok komşu ülkeden vize almaya çalıştığını aktaran Majidi, "Şu anda bildiğim kadarıyla birçok insan mallarını mülklerini, şirketlerini, kısacası ellerinde olan her şeyleri satıyorlar. Vize alabilmeyi bekliyorlar. En kısa sürede Afganistan ayrılmayı planlıyorlar. Ama söylediğim gibi şu anda güvenlik endişesi sebebiyle hiçbir uluslararası uçuş yok. Bundan dolayı insanlar her gün havaalanına koşuyor ve orada uçmayı ve kendi ve sevdiklerinin hayatlarını kurtarmayı bekliyor. Durum tamamen değişti. Ülkede kalmak için umudu olanlar için de durum değişti. Ülkelerini inşa etmek ve ülkesi adına çalışmak isteyenler adına durum değişti" açıklamasında bulundu.

Şu anda Afganistan'ın dört bir yandan insanların ülkeden ayrılmak için çalıştığını belirten Majidi, "Gitmek istedikleri ve hedefledikleri bir numaralı yer de Türkiye. Binlerce insan vize alabilmek için kabuldeki Türk konsolosluğuna başvurdu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GİBİ BÖLGESEL VE ÖNEMLİ ÜLKELERDEN ÜLKEMİZDE OLUP BİTENLERİ TAKİP ETMESİNİ, BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin Afganistan üzerinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Majidi, "Afganları Taliban'la yalnız bırakmak çok büyük bir tehlike çünkü Taliban her şeyi yapabilir, yirmi yıl önceki gibi. Bu noktada Türkiye'den ve çevre ülkelerden Taliban üzerine baskı yapmalarını ve Taliban'ın azınlıklara saygı duymasını, ülkenin başardıklarına saygı duymalarını ve kadınlara saygı duymalarını, kadınların özgürce okullara ve işlere gidebilmesini sağlamalarını bekliyoruz. Türkiye gibi bölgesel ve önemli ülkelerden ülkemizde olup bitenleri takip etmesini, böylece ülkemizde iyi bir barış ortamı inşa etmelerini bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.