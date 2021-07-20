Dev şirketler kendi şehirlerini kuruyor! Huawei, Apple, Tencent ve Toyota... Güvenlik üst seviyede | Video

Cep telefonu imalatından otomobil üretimine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler, yaşam tarzı ve yaşam alanlarında yeni denemeler yapıyor. Örneğin Apple, müşteri hizmetleri ve teknik destek hizmetlerini geliştirmenin yanında çalışanlarının yaşamı için sürekli projeler geliştiriyor. Kendi şehrini kurmada önemli bir adım olan Apple’ın Silikon Vadisi’ndeki merkezi aslında sadece başlangıç… Çünkü Toyota, Huawei ve daha birçok şirket ve devlet özel şehirler kurmak için çok daha büyük hazırlıklar yapıyor. Kimisi bu hazırlıkları tıpkı koronavirüs gibi bir salgına hazırlık olarak görüyor. İşte, geleceğin meslekleri gibi hayatımıza yön verebilecek, şehirler arası seyahat alışkanlıkları ve yaşam tarzlarını baştan aşağı değiştirecek geleceğin şehirleri...

Teknoloji ve otomotiv şirketleri yaptıkları yenilik hamleleri ile adlarından sık sık bahsettiriyor. Örneğin, Tesla ile başlayan elektrikli otomobil furyası, fosil yakıt ile çalışan araçlar üreten diğer markalar tarafından da takip edildi. Markalar, yüzde yüz elektrikli çalışan ya da hybrid otomobiller üretmeye başladı. Bunun yanında Apple, Huawei gibi akıllı telefon devleri, hayat ile teknolojiyi birleştiren pek çok yeniliğe imza attı. Fakat bunların en çok değişime neden olacak olanı henüz tamamen hayata geçmedi. Hayatımıza yadsınamaz derecede etkisi olan bu şirketler, hayat tarzını ve insanoğlunun günlük alışkanlıklarını tamamen değiştirecek şehirler kuruyor. Bu şehirlerin kimisinde hiçbir şekilde otomobil olmayacak, kimisinde ise kargo şirketleri yalnıza hava ulaştırması ile hizmet verecek.

Şehir gibi geniş kompleksler halinde tesisler kuran birçok şirket, ürünlerinin yanında kendi çalışanları için geliştirdiği projeler ve yaptığı AR-GE'ler ile adından sıkça söz ettiriyor. Şehir hastanesi işlevine sahip sağlık merkezleri, kampüs dışı hayatı aratmayacak hizmetler ve enerji konusunda yeni çözümler üreten elektrik sistemleri ile bu yeni şehirler, geleceğin şehirleri olabilir mi? Gelecekte, ulus devlet yapısı tamamen ortadan kalkarak, yalnızca şirketlere ait şehirler olması ne kadar muhtemel?