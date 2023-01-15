Video Dünya Dnipro'ya düzenlenen füze saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 18 ölü, 73 yaralı | Video
Dnipro'ya düzenlenen füze saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 18 ölü, 73 yaralı | Video

Dnipro'ya düzenlenen füze saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 18 ölü, 73 yaralı | Video

15.01.2023 | 09:44

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 73'e yükseldi.

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Rusya'nın dün Dnipro kentini hedef aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Kentteki bir binanın ağır hasar almasının ardından devam eden kurtarma çalışmalarına ve son duruma ilişkin açıklama yapan Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, "Dnipro'daki evlerinde olan 18 kişi Rus füzelerinin binalarına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Şu an, 73 yaralı var. Bunların 40'tan fazlası hastanede tedavi görüyor ve 4'ünün durumu ağır. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Binadaki 40'tan fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor" dedi.

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