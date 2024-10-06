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Donald Trump suikaste uğradığı Pensilvanya'dan rakiplerine meydan okudu | Video

Donald Trump suikaste uğradığı Pensilvanya'dan rakiplerine meydan okudu | Video

06.10.2024 | 10:39

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump suikaste uğradığı Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde seçimi kazanacağını belirterek, "Asla pes etmeyeceğim. Asla eğilmeyeceğim. Asla teslim olmayacağım. Ölümün karşısında bile" dedi. Mitingde kürsüye çıkan milyarder iş insanı Elon Musk ise desteklediği Trump’ın “seçimi kazanması gerektiğini” söyledi.

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump suikaste uğradığı Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde seçim mitingi düzenledi. Kendisine yönelik saldırıyı hatırlatan Trump, "Tam 12 hafta önce, bu akşam, tam da bu topraklarda, soğukkanlı bir suikastçı beni ve ülkemiz tarihindeki en büyük hareket olan MAGA'yı (Amerika'yı yeniden büyük yap) susturmayı hedefledi" ifadelerini kullandı. "Silah sesleri gelirken 16 saniye boyunca zaman durdu, çünkü bu acımasız canavar çok uzakta olmayan keskin nişancı tüneğinden saf kötülüğü serbest bıraktı" diyen Trump, "Ancak ilahi adalet ve Tanrı'nın lütfu sayesinde bu kötü adam amacına ulaşamadı. Hareketimizi durduramadı" şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"
Seçmenlerine kararlılık mesajı veren Trump, "Asla pes etmeyeceğim. Asla eğilmeyeceğim. Asla teslim olmayacağım. Ölümün karşısında bile" dedi. Pensilvanya'nın vatanseverlerin uğruna kan döktüğü bir yer olduğunu söyleyen Trump, "Onlar ülkelerini çok seviyorlar. Ve bu yüzden bizden önce gelen tüm Amerikan kahramanlarının onuru için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. "Mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız" diyen Trump, uğradığı saldırının hemen ardından kullandığı kelimeyi yineleyerek "Savaş, savaş, savaş" diye bağırdı.

RAKİPLERİNİ SUÇLADI
Rakiplerinin kendisiyle çetin bir mücadele yürüttüğünü belirten Trump, "Belki de beni öldürmeye çalışan onlardı" dedi. Seçim yarışını destekçileriyle birlikte kazanacağını yineleyen Trump, ABD'nin "akıllı bir başkana" sahip olmaması halinde iç ve dış tehditlerin tehlikeye yol açacağını savundu. Ülkedeki kaçak göçmenlerin bazılarının çok tehlikeli olduğunu iddia eden Trump, seçilmesi halinde tehlikeli kaçak göçmenleri sınır dışı etme sözü verdi.

ELON MUSK'I KÜRSÜYE ÇAĞIRDI
Trump, kendisini desteklemek için mitinge katılan milyarder iş insanı Elon Musk'ı "bu inanılmaz geleceği inşa etmemize yardımcı olacak insanlardan biri" ve "harika bir adam" sözleriyle kürsüye davet etti. Trump'ın seçim sloganı olan MAGA yazılı şapkayla kürsüye çıkan Musk sözlerine "Öncelikle burada bulunmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim" diyerek başladı. Trump'a yönelik suikast girişimine atıfta bulunan Musk, "Biliyorsunuz, bir insanın karakterinin gerçek testi ateş altında nasıl davrandığıdır. Uçak merdiveni çıkamayan bir başkanımız ve vurulduktan sonra yumruk sallayan başka bir başkanımız vardı" ifadelerini kullandı.

"ATEŞ ALTINDA CESARETTEN GERÇEK TEST YOKTUR"
Trump'ın uğradığı saldırının hemen ardından kullandığı kelimeyi yineleyerek "Savaş, savaş, savaş" diye bağıran Musk, "Şimdi, Amerika cesurların yurdudur ve ateş altında cesaretten daha gerçek bir test yoktur. Amerika'yı kimin temsil etmesini istersiniz?" ifadelerini kullandı. Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını ve çok önemli olduğunu söyleyen Musk, "Başkan Trump Anayasayı korumak için kazanmalı. Amerika'da demokrasiyi korumak için kazanmalı" diye konuştu.

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