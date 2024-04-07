DSÖ ekibi, Şifa Hastanesi’ndeki yıkımı görüntüledi | Video 07.04.2024 | 14:51 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail saldırılarında yıkıma uğrayan Şifa Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Ekipler görev sırasında hastane çevresinde en az 5 cansız beden buldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail saldırıları sonucu yıkıntıya dönen Şifa Hastanesi'ne ulaştı. İncelemelerde bulunan DSÖ ekibi, hastanede meydana gelen yıkımı gözler önüne serdi. Bir zamanlar Gazze'nin en büyük ve en önemli hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin, İsrail'in son kuşatmasının ardından boş yapı haline döndüğü kaydedildi. Birçok binası küle dönen hastanede hasta bulunmuyor. DSÖ ekibi ekipmanların çoğu kullanılamaz halde olan hastanede, tesisin tamamen işlevsiz kaldığını açıkladı. Kısa vadede asgari işlevselliğin yeniden sağlanmasının mümkün görünmediğini kaydeden DSÖ, hastanenin acil servisi, cerrahi ve doğumhane binalarının saldırılar sonucu hasar gördüğünü açıkladı. Bir zamanlar acil servis olarak kullanılan 115 yatağın yandığı, yenidoğan birimindeki 14 kuvözün tahrip olduğu kaydedildi. DSÖ ekibi incelemelerinde bu binaların gelecekte kullanılmasının da güvenli olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapılması gerektiğini bildirdi.

Hastanedeki büyük yıkımı kamerayla kaydeden DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Hastane kompleksindeki binaların çoğu büyük ölçüde tahrip olmuş ve kül olmuş. Kısa vadede asgari işlevselliğin yeniden sağlanması bile mümkün görünmüyor. Kalan binaların gelecekte kullanım için güvenli olup olmadığını belirlemek için bir mühendis ekibi tarafından derinlemesine bir değerlendirme yapılması gerekiyor. DSÖ ve ortaklarının Şifa'da temel hizmetlerin yeniden canlandırılmasını desteklemek için son zamanlarda gösterdiği çaba artık yok oldu. İnsanlar bir kez daha hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalmıştır" ifadelerini kullandı.

HASTANE DIŞINDA 5 CESET BULUNDU

Hastanenin belli bölümleri dışında çok sayıda mezar bulunduğu kaydedilirken, DSÖ ekipleri görev sırasında 5 cansız beden buldu. Ayrıca aynı bölgede, uzuvları görülebilecek şekilde kısmen gömülmüş çok sayıda ceset bulunduğu bildirilirken, çürümekte olan cesetlerin keskin kokusunun hastane yerleşkesini sardığı kaydedildi. Hastane müdürü vekili hastaların kuşatma sırasında kötü koşullarda tutulduğunu ifade ederken, hastaların gıda, su, sağlık hizmeti, hijyen konularında ciddi eksikliklere maruz kaldığını bildirdi.