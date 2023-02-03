Düğününde ters takla atmak isterken felç kaldı | Video
ABD’de 2022 yılının Eylül ayında evlenen ve Ekim ayında da arkadaşları ve aileleriyle birlikte bir düğün yapan Kelsey ve Mike Mynatt çiftinin hayatı düğün sırasında damadın yaptığı bir hareket ile karardı. Düğün gecesinde dans pistine çıkan ve arkadaşlarıyla dans eden Mike, heyecanla dans figürleri sergilerken iki ayak üstündeyken ters takla atmaya çalışınca korkunç bir kaza geçirdi. Genç adam tam takla atamadı ve kafasının üzerine düşünce beyin travması geçirdi. Kafasına aldığı darbeden dolayı beyni sürekli şişen adam 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine geldi. Fakat yürümekte, hareket etmekte zorluk yaşayan adam yemek yemeyi bile zaman içinde öğrendi.
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