Video Dünya Düğününde ters takla atmak isterken felç kaldı | Video
Düğününde ters takla atmak isterken felç kaldı | Video

Düğününde ters takla atmak isterken felç kaldı | Video

03.02.2023 | 12:16

ABD’de 2022 yılının Eylül ayında evlenen ve Ekim ayında da arkadaşları ve aileleriyle birlikte bir düğün yapan Kelsey ve Mike Mynatt çiftinin hayatı düğün sırasında damadın yaptığı bir hareket ile karardı. Düğün gecesinde dans pistine çıkan ve arkadaşlarıyla dans eden Mike, heyecanla dans figürleri sergilerken iki ayak üstündeyken ters takla atmaya çalışınca korkunç bir kaza geçirdi. Genç adam tam takla atamadı ve kafasının üzerine düşünce beyin travması geçirdi. Kafasına aldığı darbeden dolayı beyni sürekli şişen adam 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine geldi. Fakat yürümekte, hareket etmekte zorluk yaşayan adam yemek yemeyi bile zaman içinde öğrendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aliyev: Sadece gaz üretimini ve ihracatını artırmakla kalmıyor, coğrafyasını da genişletiyoruz | Video 03:52
Aliyev: "Sadece gaz üretimini ve ihracatını artırmakla kalmıyor, coğrafyasını da genişletiyoruz" | Video 03.02.2023 | 13:12
Dünyanın en yaşlı köpeği Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi | Video 01:49
Dünyanın en yaşlı köpeği Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi | Video 03.02.2023 | 12:48
Düğününde ters takla atmak isterken felç kaldı | Video 01:00
Düğününde ters takla atmak isterken felç kaldı | Video 03.02.2023 | 12:16
ABD polisi bu kez köpek öldürdü | Video 02:15
ABD polisi bu kez köpek öldürdü | Video 03.02.2023 | 10:58
Çin’in takip balonu ABD’de görüntülendi, Pentagon harekete geçti | Video 00:25
Çin'in takip balonu ABD'de görüntülendi, Pentagon harekete geçti | Video 03.02.2023 | 10:32
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 01:59
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu | Video 02.02.2023 | 10:48
Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı | Video 03:29
Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı | Video 02.02.2023 | 08:39
İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yarım milyon kişi sokağa indi | Video 04:23
İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yarım milyon kişi sokağa indi | Video 01.02.2023 | 22:45
Umman’da eğlence parkında salıncak faciası: 8 yaralı | Video 00:11
Umman’da eğlence parkında salıncak faciası: 8 yaralı | Video 01.02.2023 | 14:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Özer’i kabul etti | Video 00:24
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Özer'i kabul etti | Video 01.02.2023 | 14:37
İspanya’da apartmanda yangın: 3 öğrenci öldü | Video 01:04
İspanya’da apartmanda yangın: 3 öğrenci öldü | Video 01.02.2023 | 11:03
Fransa’da emeklilik reformu protestosuna gazlı müdahale: 30 gözaltı | Video 04:20
Fransa’da emeklilik reformu protestosuna gazlı müdahale: 30 gözaltı | Video 01.02.2023 | 08:36
Hindistan’da 13 katlı binada yangın: 14 ölü, 12 yaralı | Video 00:58
Hindistan’da 13 katlı binada yangın: 14 ölü, 12 yaralı | Video 01.02.2023 | 08:36
Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video 00:33
Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video 31.01.2023 | 16:03
İsveçli Bakan’ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı | Video 02:41
İsveçli Bakan'ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı | Video 31.01.2023 | 09:06
Brüksel’de tren garında bıçaklı saldırı: 1 yaralı | Video 00:19
Brüksel’de tren garında bıçaklı saldırı: 1 yaralı | Video 30.01.2023 | 23:12
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video 01:07
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video 30.01.2023 | 21:18
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:56
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 30.01.2023 | 14:10
BM: Yemen’de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var | Video 01:36
BM: "Yemen'de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var" | Video 29.01.2023 | 12:59
Pakistan’da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 00:57
Pakistan'da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 29.01.2023 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA