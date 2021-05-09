Dünya merakla bekliyordu! Çin roketinin enkazı atmosferde yandı, parçalar Hint okyanusuna düştü | Video

Çin tarafından uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan roketin enkazının büyük bir kısmı atmosferde yandı, parçalarının bir kısmı ise Maldivler yakınlarında Hint Okyanusu'na düştü.

Çin'in uzay istasyonunun inşası için 29 Nisan'da fırlattığı ve bir süre sonra kontrolden çıkan 22 tonluk Long March 5B roketi sabah saatlerinde atmosfere girdi. Çin devlet televizyonundan yapılan açıklamada, roketin parçalarının yerel saatle 10.24'de (TSİ 05.24) 72.47 derece doğu boylamında ve 2.65 derece kuzey enleminde atmosfere girdiği belirtildi. Roket parçalarının büyük bir kısmının atmosferde yanarken bir kısmının ise koordinatlara göre Hint Okyanusu'nda Maldivler'in batısına düştüğü bildirildi.