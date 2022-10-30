Dünya nükleer savaşa mı hazırlanıyor? | Video

Rusya nükleer silahlarla tatbikat yapıyor. ABD ''resti gördüm'' diyor. Acaba dünya adım adım topyekün bir nükleer savaşa mı sürükleniyor? Rusya nükleer silah kullanırsa ne olur? Dünya bu kitle imha silahlarıyla ne zaman tanıştı? Tüm bu soruların yanıtı, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberde