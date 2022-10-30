Video Dünya Dünya nükleer savaşa mı hazırlanıyor? | Video
Dünya nükleer savaşa mı hazırlanıyor? | Video

Dünya nükleer savaşa mı hazırlanıyor? | Video

30.10.2022 | 20:16

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Rusya nükleer silahlarla tatbikat yapıyor. ABD ''resti gördüm'' diyor. Acaba dünya adım adım topyekün bir nükleer savaşa mı sürükleniyor? Rusya nükleer silah kullanırsa ne olur? Dünya bu kitle imha silahlarıyla ne zaman tanıştı? Tüm bu soruların yanıtı, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberde

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