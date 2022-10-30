Dünya nükleer savaşa mı hazırlanıyor? | Video

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İngiltere'de mülteci merkezine bombalı saldırı | Video 30.10.2022 | 18:25
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İtalya'da Meloni hükümeti Senato’dan güvenoyu aldı | Video 27.10.2022 | 10:05
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Üniversite kampüsüne giren ayı öğrencinin çantasını çaldı | Video 26.10.2022 | 08:39
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü | Video 25.10.2022 | 10:12
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ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı | Video 25.10.2022 | 08:49
Rusya nükleer silahlarla tatbikat yapıyor. ABD ''resti gördüm'' diyor. Acaba dünya adım adım topyekün bir nükleer savaşa mı sürükleniyor? Rusya nükleer silah kullanırsa ne olur? Dünya bu kitle imha silahlarıyla ne zaman tanıştı? Tüm bu soruların yanıtı, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberde