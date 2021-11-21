Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:00
Dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree yeni yıl öncesi ışıklandırıldı 21.11.2021 | 12:07
00:44
02:00
İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü | Video 21.11.2021 | 14:42
01:22
00:39
Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar 20.11.2021 | 12:54
01:00
Pakistan’da tüp patlaması: 3 ölü 19.11.2021 | 14:25
01:32
Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenler kampı boşalttı | Video 19.11.2021 | 11:52
01:01
ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video 19.11.2021 | 10:47
01:27
İtalya'da hortum: 1 ölü | Video 18.11.2021 | 15:17
00:55
Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
01:51
La Palma’daki volkanik patlamanın sonuna yaklaşılıyor | Video 18.11.2021 | 13:17
01:26
Prag’daki ışıklı drone gösterisi izleyenleri hayran bıraktı | Video 18.11.2021 | 13:09
01:02
Polonyalı güvenlik güçleri 100 göçmeni gözaltına aldı | Video 18.11.2021 | 12:18
00:33
Polis yanlış eve baskın yaptı, ev sahibi ne yapacağını şaşırdı | Video 18.11.2021 | 10:38
01:29
Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi | Video 18.11.2021 | 10:28
03:26
Kanada’da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı: 1 ölü, 2 kayıp 17.11.2021 | 13:47
00:46
Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü | Video 16.11.2021 | 15:56
00:57
01:09
Pakistan’da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı 16.11.2021 | 12:42
01:41
Nepal’de yangın: 20 ev küle döndü | Video 16.11.2021 | 11:07
Japonya'da bulunan dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree, yeni yıl öncesinde ışıklandırılarak farklı renklere büründü. Toplam 400 bin adet led ışık kullanılarak hazırlanan şov, Tokyolulara görsel şölen yaşattı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree yeni yıl öncesinde ışıklandırıldı. 400 bin adet led ışık kullanılarak hazırlanan ışık şovu Tokyolulara görsel şölen yaşattı. 634 metre yüksekliğindeki kule akşam 16.30 itibariyle yeni yıl ağacından esinlenerek hazırlanan ışık şovuna sahne olurken, gösteri Tokyolulardan yoğun ilgi gördü. Birçok kent sakini senede bir kez görülebilen ışık gösterisine tanıklık etmek için tarihi Asakusa semtine akın etti.
Sumida Nehri'nin kıyısında daha önce çekindiği bir fotoğrafın aynısını çekmek için bölgeye geldiğini ifade eden Hisashi Arakawa, "5 yıl önce tam bu noktada fotoğraf çekinmiştim. SkyTree de harika olunca fotoğrafı tekrarlamak için bugünü seçtim" şeklinde konuştu.
Gösteriyi haberlerden öğrenerek bölgeye geldiğini ifade eden Yuki Ozawa ise "Kulenin farklı renklerle hazırlanan bir şova ev sahipliği yapacağını duydum. Görmek için geldim. Gerçekten muhteşem gözüküyor" ifadelerini kullandı.
SkyTree'deki ışık şovu 25 Aralık'a dek sürecek.