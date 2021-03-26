Ekipleri seferber eden kedi, korkup kaçtı | Video

ABD'nin Florida eyaletinde bir kedinin köprünün askısında mahsur kaldığını gören kişiler yetkililere haber verdi. Tam 8 ekip kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma çalışması esnasında kendisine yaklaşan ekipten korkan kedi, bir yolunu bulup kaçtı. Geriye de bu komik görüntüler kaldı.