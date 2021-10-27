El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı

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Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesindeki bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangında 2 sivil yaralandı
Halep kentinin doğu kırsalında bulunan El-Bab ilçesinin Al-Rai (Çobanbey) bölgesinde bir akaryakıt istasyonunun deposunda patlama yaşandı. Alevlerin ve siyah dumanların gökyüzünü kapladığı patlamada, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlk yardım ekipleri de olay yerine sevk edilirken, yapılan açıklamalara göre patlamada 2 sivil vatandaş yaralandı.