Video Dünya El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı
El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı

El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı

27.10.2021 | 14:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

El Bab’da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı 00:59
El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı 27.10.2021 | 14:28
İngiltere’de gece kulüplerinde kadına şiddet ve taciz artıyor! İlaçla bayıltılan genç kız yaşadıklarını anlattı | Video 00:22
İngiltere'de gece kulüplerinde kadına şiddet ve taciz artıyor! İlaçla bayıltılan genç kız yaşadıklarını anlattı | Video 27.10.2021 | 13:23
Fransa’da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi | Video 00:26
Fransa’da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi | Video 27.10.2021 | 13:08
BM’den dinozorlu iklim felaketi mesajı: “Yok oluşu seçmeyin” | Video 02:19
BM’den dinozorlu iklim felaketi mesajı: “Yok oluşu seçmeyin” | Video 27.10.2021 | 12:03
Miçotakis’ten skandal Türkiye açıklaması Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de saldırgan bir tutumu var | Video 01:29
Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de saldırgan bir tutumu var" | Video 27.10.2021 | 11:24
Son dakika: İsrail müslüman mezarlıklarını yıkıyor | Video 11:44
Son dakika: İsrail müslüman mezarlıklarını yıkıyor | Video 26.10.2021 | 15:47
Teşekkürler Türkiye 01:00
Teşekkürler Türkiye 26.10.2021 | 10:21
Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç | Video 00:16
Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç | Video 25.10.2021 | 16:27
İsrail güçleri, Kudüs’te bulunan Yusufiye Mezarlığındaki yıkıma yeniden başladı | Video 03:38
İsrail güçleri, Kudüs’te bulunan Yusufiye Mezarlığındaki yıkıma yeniden başladı | Video 25.10.2021 | 14:22
Sudan’da darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildi | Video 02:01
Sudan'da darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildi | Video 25.10.2021 | 14:22
ABD’de tedarik krizi! Boş kalkan market raflarını sıradışı yöntemle böyle kapattılar 00:53
ABD'de tedarik krizi! Boş kalkan market raflarını sıradışı yöntemle böyle kapattılar 25.10.2021 | 11:27
Çin’de üniversite laboratuvarında patlama: 2 ölü, 9 yaralı | Video 00:22
Çin'de üniversite laboratuvarında patlama: 2 ölü, 9 yaralı | Video 25.10.2021 | 10:30
Libya’da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü | Video 00:39
Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü | Video 25.10.2021 | 08:50
Tayvan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 02:01
Tayvan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 24.10.2021 | 10:39
Yanardağ faciasının yaşandığı La Palma’ya yardımlar hızlandırılacak | Video 02:41
Yanardağ faciasının yaşandığı La Palma'ya yardımlar hızlandırılacak | Video 24.10.2021 | 08:33
Alman Bild gazetesi yine devrede! Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef aldılar! 01:15
Alman Bild gazetesi yine devrede! Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldılar! 23.10.2021 | 20:43
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern basın toplantısında depreme yakalandı | Video 00:56
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern basın toplantısında depreme yakalandı | Video 22.10.2021 | 15:12
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı 01:00
Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı 22.10.2021 | 14:43
İspanyol bilim adamları La Palma’daki yanardağ için lavlardan örnekler topladı | Video 07:11
İspanyol bilim adamları La Palma’daki yanardağ için lavlardan örnekler topladı | Video 22.10.2021 | 13:57
Rusya’da barut deposunda patlama: 15 ölü | Video 01:41
Rusya'da barut deposunda patlama: 15 ölü | Video 22.10.2021 | 12:53

Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesindeki bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangında 2 sivil yaralandı

VİDEO DEVAM EDİYOR
Halep kentinin doğu kırsalında bulunan El-Bab ilçesinin Al-Rai (Çobanbey) bölgesinde bir akaryakıt istasyonunun deposunda patlama yaşandı. Alevlerin ve siyah dumanların gökyüzünü kapladığı patlamada, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlk yardım ekipleri de olay yerine sevk edilirken, yapılan açıklamalara göre patlamada 2 sivil vatandaş yaralandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA