El-Kassam Tugayları, İsrail’e ait zırhlı araçları roketle imha etti | Video
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail’e ait zırhlı araçların roketle imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonları sınırlı şekilde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail güçlerine ait zırhlı araçları düzenlediği roket saldırısı ile imha etti.
İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan görüntülerde, tünellerden çıkan İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin roketlerle İsrail'e ait zırhlı araçları vurduğu ve zırhlı araçların alev aldığı görüldü.
KARA OPERASYONLARINDA ÖLEN İSRAİL ASKERİ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
İsrail'in 29 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı sınırlı kara operasyonunda bugüne kadar ölen İsrail askeri sayısı ise 16'ya yükseldi.