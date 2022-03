Emekli asker, Ukrayna’dan bir aslanı ve kurdu kendi minibüsüyle tahliye etti | Video

İngiliz emekli asker Tim Locks ve iki arkadaşı, 4 günlük bir süreçte Ukrayna’nın güneydoğusunda, savaş hattında bulunan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etmeyi başardı. Locks, dün açıklama yaparak aslan ve kurdun Romanya’da bir hayvanat bahçesinde ve iyi olduğunu, Ukrayna’daki hayvanat bahçelerinden benzer birçok talep almaya başladığını ifade etti.

Tim Locks, Rusya'nın saldırılarından etkilenen Ukraynalılara yardım götürmek için Lviv'deyken Zaporjiya bölgesinde saldırılara maruz kalan bir hayvanat bahçesindeki aslan ve kurdun durumunu öğrendi. Locks ve arkadaşları minibüslerine temel ihtiyaç malzemesi doldurarak uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra geçen cumartesi günü bölgeye ulaştı. Yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine veren Locks ve arkadaşları, kapanan hayvanat bahçesine giderek vinç yardımıyla aslanı kafesiyle minibüse yerleştirdi. Kurt ise ilaçla uyutularak minibüse konuldu.



MİNİBÜSÜNDE ASLAN VE KURTLA YOLCULUK ETTİ

Locks, 19 Mart Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Dün yerel bir kişi tarafından tamamlanan evrak işleriyle dolu bir öğleden sonra uykuya daldık ve bu sabah saat 08:00'de tekrar başladık. Her iki hayvanı da bir vinç ve bir JCB kullanılarak koltuklar çıkarılmış olan minibüsünün arkasına yüklemek 3 saat sürdü. Hava sirenleri çalarken şimdi şehir dışına polis eskortu eşliğinde çıkıyoruz. Uzun bir yol ama şu ana kadar her şey yolunda gidiyor" dedi.



ROMANYA'DAKİ BİR HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM ETTİ

Herkesin tahliyeye ihtiyacı olduğunu belirten Locks, yine uzun bir yolculuktan sonra Romanya'ya vardı ve iki hayvanı bir hayvanat bahçesine teslim etti. Dün açıklama yapan Tim Locks, "Romanya'daki hayvanat bahçesinden yeni haber aldık ve hem Simba'nın hem de Akela'nın aralarının iyi olduğunu duymak harika. Her ikisi de bol bol yiyip içiyor ve uzun yolculuktan sonra biraz 'sakin' zamanın tadını çıkarıyor" dedi.



Locks, Ukrayna'daki birçok hayvanat bahçesinden benzer talep aldıklarını belirterek ellerinden gelince yardımcı olmaya çalışacaklarını belirtti.