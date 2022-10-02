Endonezya'da 174 kişinin öldüğü futbol maçının hastane görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Endonezya'da Arema FC ile Persebaya Surabaya takımları arasında oynanan maçın ardından sahaya inen taraftarlar arasında çıkan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Endonezya Futbol Federasyonu can kayıplarından taraftarlara sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini sorumlu tutarken, olayın ardından ülkede ligler bir hafta ertelendi. Öte yandan onlarca kişinin hayatını kaybettiği korkunç olayda hastanede yaşananlara dair de yeni bir görüntü servis edildi. Videoda koridorların ölü ve yaralılarla dolup taştığı görülüyor.