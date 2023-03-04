Video Dünya Endonezya'da akaryakıt deposunda yangın: 17 ölü | Video
Endonezya'da akaryakıt deposunda yangın: 17 ölü | Video

Endonezya'da akaryakıt deposunda yangın: 17 ölü | Video

04.03.2023 | 12:22

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da akaryakıt deposunda çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezya'nın devlet enerji şirketi Pertamina'nın başkent Cakarta'da işlettiği bir akaryakıt depolama istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yerel saatle 20.00'de başlayan yangının çevredeki binalara sıçramasının ardından bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, olayda ikisi çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Pertamina tarafından yapılan açıklamada ise, olayın çıkış nedeninin araştırılmaya devam edildiği ve bölgede tahliye çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, insanların panikle kaçtığı ve bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

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