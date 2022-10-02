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OTOMATİK OYNAT
01:06
Endonezya'da futbol maçının ardından çıkan olaylarda 174 kişi öldü | Video 02.10.2022 | 16:13
00:10
Zelenskiy: "Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi" | Video 02.10.2022 | 14:14
00:46
Meksika’da askeri helikopter düştü: 3 ölü, 2 yaralı 02.10.2022 | 08:36
02:49
Bağdat’ta 4 katlı bina çöktü | Video 01.10.2022 | 13:22
04:05
Almanya’da eczanelerde ilaç alarmı! İlaç krizi çocukları vurdu | Video 01.10.2022 | 11:23
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SON DAKİKA! İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video 30.09.2022 | 15:21
09:11
Avrupa’da gıda yardımı kuyruğu | Video 30.09.2022 | 13:07
00:14
Burkina Faso’da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri | Video 30.09.2022 | 12:51
02:35
Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü | Video 30.09.2022 | 10:36
02:35
Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü | Video 30.09.2022 | 10:34
00:19
ABD Başkanı Biden yine yolunu şaşırdı | Video 30.09.2022 | 08:33
03:47
Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı | Video 30.09.2022 | 08:33
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Çekya, Slovakya sınırında kontrollere başladı | Video 29.09.2022 | 16:58
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Hırvatistan'da sel felaketi: 1 ölü! | Video 29.09.2022 | 13:12
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Florida'da sel suları arasında kurtarma operasyonu | Video 29.09.2022 | 11:41
Endonezya'da Arema FC ile Persebaya Surabaya takımları arasında oynanan maçın ardından sahaya inen taraftarlar arasında çıkan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.