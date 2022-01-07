Endonezya’da heyelan felaketi: 6 ölü | Video

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Endonezya’da meydana gelen şiddetli yağış ve selin neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağış ve sel toprak kaymasına neden oldu. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) bölgedeki selin neden olduğu heyelan sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 500 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. Yetkililer, Jayapura şehrindeki selin azaldığını ancak bölgede hala yağmur yağdığını ve elektriklerin de kesik olduğunu açıkladı.