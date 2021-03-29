Endonezya’da petrol rafinerisinde patlama | Video

Endonezya’da bulunan Balongan Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Patlama sonrası rafineride yangın çıktı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, rafineri yakınında yaşayan halkın tahliye edilidiği bildirildi.

Rafinerininin Endonezya devleti kontrolündeki Pertamina şirketine ait olduğu biliniyor. Yerel basında yer alan heberlerde, patlamanın kilometrelerce uzaktan duyulduğu ve bölgeye yakın olan evlerde camların kırıldığı bilgisi paylaşıldı.