Video Dünya Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video
Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video

Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video

19.12.2021 | 13:22

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Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yeniden harekete geçen Semeru Yanardağı, 2 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

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Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yanardağda patlama meydana geldiği ve yanardağın 2 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Merkez, bölge sakinlerine yanardağın 5 kilometre yarıçapına yaklaşmamaları ve lav akışı riski nedeniyle nehir kenarlarına 500 metre mesafede kalmaları çağrısında bulundu.

Endonezya'da dün Semeru Yanardağı'nda hareketliliğin saptanması üzerine alarm seviyesi ikinci en yüksek seviyeye çıkarılmıştı. Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonucu en az 46 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

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