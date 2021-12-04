Video Dünya Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

04.12.2021 | 16:29

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Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Neye uğradığını şaşıran bölge sakinleri panikle kaçıştı.

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Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3676 metre yükseklikte Semeru Yanardağında yerel saatle 14.50 civarında patlama meydana geldi. Yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler film sahnelerini aratmazken, bölge sakinleri can havliyle kaçmaya başladı. Volkanik Kül Uyarı Merkezi, halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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