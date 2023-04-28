Video Dünya Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video
Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video

Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video

28.04.2023 | 13:08

Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında bir teknenin batması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, kayıp 9 kişi ise aranıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau eyaletinin Indragiri Hilir Regency bölgesinde bulunan bir kasabadaki limandan yola çıkan 78 kişinin bulunduğu bir tekne yaklaşık 3 saat sonra battı. Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Pekanbaru Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, 11 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 58 kişinin ise kurtarıldığı, bazılarının baygın olduğu duyuruldu. Yolcuların çoğunun Ramazan Bayramı'nı aileleriyle geçirmek için memleketlerine yaptıkları ziyaretten döndüğü aktarıldı. Teknenin batma nedeniz henüz bilinmezken, hayatta kalan bazı yolcular teknenin şiddetli rüzgar sırasında bir tomruğa çarptıktan sonra battığını ifade etti.
Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

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