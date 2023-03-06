Video Dünya Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp | Video
Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp | Video

Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp | Video

06.03.2023 | 16:40

Endonezya'nın Natuna Adaları'nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi kayboldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Endonezya'nın Natuna Adaları'nda etkili olan sağanak yağışlarından ardından toprak kayması meydana geldi. Ulusal Afet Azaltma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin de kaybolduğu aktarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artabileceğinden de endişe duyuluyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Endonezya’da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp | Video 01:26
Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp | Video 06.03.2023 | 16:40
Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı! Dehşet anları kamerada | Video 00:08
Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı! Dehşet anları kamerada | Video 06.03.2023 | 14:55
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 02:32
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 06.03.2023 | 13:52
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 02:32
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 06.03.2023 | 13:51
Küba’da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı | Video 00:43
Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı | Video 06.03.2023 | 12:10
Zaporijya’da roketin isabet ettiği apartmanda can kaybı 13’e yükseldi | Video 01:23
Zaporijya'da roketin isabet ettiği apartmanda can kaybı 13'e yükseldi | Video 06.03.2023 | 12:11
Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı | Video 00:28
Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı | Video 06.03.2023 | 10:24
Japonya’da 26 kişiyi taşıyan otobüs alev aldı | Video 01:07
Japonya’da 26 kişiyi taşıyan otobüs alev aldı | Video 06.03.2023 | 09:42
Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu | Video 00:38
Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu | Video 06.03.2023 | 08:44
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video 01:12
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video 06.03.2023 | 08:44
Dans gösterisi sırasında 15 metre yükseklikten yere çakıldı | Video 01:01
Dans gösterisi sırasında 15 metre yükseklikten yere çakıldı | Video 06.03.2023 | 08:44
Çin’de 2023 yılında büyüme hedefi yüzde 5 | Video 00:30
Çin’de 2023 yılında büyüme hedefi yüzde 5 | Video 05.03.2023 | 13:26
Bakü’de ATM’de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Bakü'de ATM'de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı | Video 04.03.2023 | 15:54
Tayland’da karakol alev alev yandı | Video 01:09
Tayland'da karakol alev alev yandı | Video 04.03.2023 | 14:28
İsrail’de küçük uçak otoyola düştü: 2 ölü | Video 00:53
İsrail'de küçük uçak otoyola düştü: 2 ölü | Video 04.03.2023 | 14:09
Endonezya’da akaryakıt deposunda yangın: 17 ölü | Video 03:27
Endonezya'da akaryakıt deposunda yangın: 17 ölü | Video 04.03.2023 | 12:22
Karadağ’da mahkeme binasında bombalı saldırı: 5 yaralı | Video 00:24
Karadağ'da mahkeme binasında bombalı saldırı: 5 yaralı | Video 03.03.2023 | 16:50
Rusya Japon Denizi’nden seyir füzesi fırlatıldığını açıkladı | Video 00:59
Rusya Japon Denizi'nden seyir füzesi fırlatıldığını açıkladı | Video 03.03.2023 | 15:25
ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un görüşmesi sadece kısa bir karşılaşmaydı | Video 05:18
ABD Dışişleri: "Blinken ile Lavrov’un görüşmesi sadece kısa bir karşılaşmaydı" | Video 03.03.2023 | 12:19
BAE’yi sağanak ve dolu vurdu | Video 03:20
BAE'yi sağanak ve dolu vurdu | Video 03.03.2023 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA