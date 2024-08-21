Endonezya’da yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı | Video
Endonezya'daki Dukono Yanardağı, dağcıların zirveye tırmanışı sırasında patladı. Dağcılar, bulundukları noktadan koşarak uzaklaştı.
Olay anına ait görüntüleri kayda alan Anak Esa yaptığı açıklamada, "Dukono'nun volkanik aktivitesi o kadar yüksekti ki kraterden parçalar saçıldı. Zirveye tırmanmadan önce rüzgarın yönünü, patlamanın ne kadar güçlü olduğunu ve diğer unsurları gözlemlemeliyiz. Şartlar uygun olmadığında zirveye çıkmaya çalışmayın" ifadesini kullandı.
Dukono Yanardağı 1993'ten bu yana kül ve duman püskürtüyor.
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