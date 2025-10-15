Video Dünya Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video
Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video

Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video

15.10.2025 | 13:21

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı patlama sonucu 8 kilometre yüksekliğe kül püskürttü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde bulunan bin 584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nda yerel saatle 09.21'de patlama meydana geldi. Yanardağın 3 dakika boyunca püskürttüğü volkanik küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yanardağa en yakın köylerde yaşayan onlarca kişi, patlamanın ardından tahliye edildi.
Yanardağda saat 01.35 sıralarında meydana gelen patlamada ise küller 10 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamanın ardından yüksek seviye alarm düzeyine geçildi.

Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Lewotobi Laki-laki, en son Ağustos ayında patlamıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Endonezya’da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video 01:08
Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video 15.10.2025 | 13:21
Ekvador’da AVM’nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 01:00
Ekvador'da AVM'nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 15.10.2025 | 12:45
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 00:44
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 11:30
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: İsrail, FİFA’dan atılsın | Video 01:15
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: "İsrail, FİFA’dan atılsın" | Video 15.10.2025 | 09:07
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 01:20
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 15.10.2025 | 09:06
Trump: Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler | Video 04:42
Trump: "Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler" | Video 15.10.2025 | 09:06
İtalya’da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 00:53
İtalya'da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 14.10.2025 | 15:22
Çin’de kaza yapan elektrikli araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti | Video 00:18
Çin'de kaza yapan elektrikli araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti | Video 14.10.2025 | 13:24
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 00:53
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 14.10.2025 | 12:01
Mısır’daki Barış Zirvesi sona erdi! Trump: Nihayet Orta Doğu’da barışa ulaştık | Video 08:42
Mısır’daki Barış Zirvesi sona erdi! Trump: "Nihayet Orta Doğu’da barışa ulaştık" | Video 14.10.2025 | 09:13
Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video 01:08
Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video 13.10.2025 | 16:26
Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah’a getirildi | Video 01:00
Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'a getirildi | Video 13.10.2025 | 14:37
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu | Video 10:19
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu" | Video 13.10.2025 | 14:37
İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video 04:46
İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video 13.10.2025 | 11:07
ABD Başkanı Trump, İsrail’de | Video 06:16
ABD Başkanı Trump, İsrail'de | Video 13.10.2025 | 11:07
ABD Başkanı Trump, İsrail ve Mısır ziyaretleri için ülkesinden ayrıldı | Video 09:52
ABD Başkanı Trump, İsrail ve Mısır ziyaretleri için ülkesinden ayrıldı | Video 13.10.2025 | 09:21
ABD’de küçük bir uçak park alanına düştü: En az 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:00
ABD’de küçük bir uçak park alanına düştü: En az 2 kişi hayatını kaybetti | Video 13.10.2025 | 09:21
Dünyanın gözü Gazze’de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video 08:40
Dünyanın gözü Gazze'de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video 13.10.2025 | 09:24
Necef Cezaevi’nde utanç görüntüleri: İnsanlık dışı muamele kameralara yansıdı | Video 00:57
Necef Cezaevi’nde utanç görüntüleri: İnsanlık dışı muamele kameralara yansıdı | Video 12.10.2025 | 09:56
Gazze’de ateşkes sonrası Berlin’de 16 bin kişi Filistin’e destek gösterisinde buluştu | Video 00:11
Gazze’de ateşkes sonrası Berlin’de 16 bin kişi Filistin'e destek gösterisinde buluştu | Video 12.10.2025 | 08:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY