Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama! | Video
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın meydana gelen patlamaların ardından 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi.
Yaklaşık 157 metre yüksekliğindeki Anak Krakatau Yanardağı'nda Mart ayından bu yana en az 10 kez patlama meydana geldi.
Anak Krakatau Yanardağı'nda Aralık 2018'de meydana gelen patlama sonrası yaşanan tsunami nedeniyle en az 430 kişi hayatını kaybetmişti.
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