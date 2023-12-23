Endonezya'daki Lewotobi Yanardağında 21 yıl aradan sonra patlama! | Video
Endonezya'nın Lewotobi Yanardağında 2002 yılından bu yana ilk kez patlama meydana geldi.
Yanardağdaki son patlamanın 12 Ekim 2002'de meydana geldiği aktarıldı.
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