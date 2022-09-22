Enerji krizi Avrupa’da ibadethaneleri etkiledi! İsveç’te 150 kilise kapanacak | Video

Avrupa ülkeleri enerji krizi nedeniyle soğuk bir kış geçirmeyi beklerken pek çok önlem alıyor. İsveç de yüksek enerji fiyatlarına kanmamak adına ülke çapında elektrik tasarrufuna dair adımlar atılıyor. Son önlemlerden biride az kullanılan kiliselerin kapanması Avrupa ülkeleri enerji krizi nedeniyle soğuk bir kış geçirmeyi beklerken pek çok önlem alıyor. İsveç de yüksek enerji fiyatlarına kanmamak adına ülke çapında elektrik tasarrufuna dair adılmar atılıyor. Son önlemlerden biride az kullanılan kiliselerin kapanması...