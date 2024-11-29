Video Dünya Erkek aslanın gazabından dişi aslan kurtardı! Yürekleri ağza getiren o anlar kamerada...
Erkek aslanın gazabından dişi aslan kurtardı! Yürekleri ağza getiren o anlar kamerada...

Erkek aslanın gazabından dişi aslan kurtardı! Yürekleri ağza getiren o anlar kamerada...

29.11.2024 | 14:02

ABD'de Las Vegas şehrinde bir hayvanat bahçesinde bakıcıyı erkek aslanın gazabından dişi aslan kurtardı.

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