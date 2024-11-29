Erkek aslanın gazabından dişi aslan kurtardı! Yürekleri ağza getiren o anlar kamerada...
ABD'de Las Vegas şehrinde bir hayvanat bahçesinde bakıcıyı erkek aslanın gazabından dişi aslan kurtardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
00:12
İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezine bomba yağdırdı: 9 ölü | Video 28.11.2024 | 14:00
20:58
01:36
İspanya'da fabrikada patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video 28.11.2024 | 12:34
01:30
00:29
Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü 27.11.2024 | 14:16
03:00
Japonya’da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı | Video 26.11.2024 | 10:33
00:15
İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı | Video 26.11.2024 | 08:44
00:14
Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video 21.11.2024 | 14:43
04:18
"Duvara bantlanmış muz" eseri 6,2 milyon dolara satıldı | Video 21.11.2024 | 12:51
01:10
SON DAKİKA! Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze | Video 21.11.2024 | 12:50
01:34
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ 7. kez patladı | Video 21.11.2024 | 10:22
01:29
08:22
01:29
İsrailli işgalciler Filistinlilere ait araçları ateşe verdi 20.11.2024 | 08:16
01:29
02:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile sohbet gerçekleştirdi 19.11.2024 | 19:34
00:41
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 19.11.2024 | 14:38
03:34
Rusya'nın Karadeniz Filosu komutanına suikast anı ortaya çıktı | Video 19.11.2024 | 15:10