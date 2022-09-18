Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı | Video
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Fransa'da Ermeni provokatörler bir skandala imza attı. Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Ermeni provokatörlerce büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı Twitter hesabından paylaşarak duyurdu. Görüntülerde binanın önündeki barikatı sökerek geçen Ermeni provokatörler, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.