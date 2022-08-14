Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Ermenistan’da havai fişek deposunda patlama: 1 ölü, 20 yaralı | Video 14.08.2022 | 16:25
01:59
Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü,55 yaralı | Video 14.08.2022 | 16:25
00:06
Avustralya’da havalimanında ateş açan şahıs gözaltına alındı | Video 14.08.2022 | 12:17
00:24
Kudüs’te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı | Video 14.08.2022 | 09:54
00:50
Meksika’da silahlı gruplar çok sayıda aracı ateşe verdi | Video 14.08.2022 | 08:27
00:54
00:42
İspanya’da festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video 13.08.2022 | 15:27
01:04
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Orman yangını sonrası oluşan 'Şeytan hortumu' kamerada 13.08.2022 | 15:45
01:49
Pakistan’da sel felaketi: 8 ölü | video 13.08.2022 | 11:23
01:54
Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi | Video 12.08.2022 | 15:07
00:46
Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi | Video 12.08.2022 | 14:41
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Yemen'de sel felaketi: 14 ölü | Video 11.08.2022 | 14:15
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Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi | Video 11.08.2022 | 11:20
00:17
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:56
00:17
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:45
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Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 11.08.2022 | 09:30
03:23
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 11.08.2022 | 08:57
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.