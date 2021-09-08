Esad güçleri İdlib'de bir sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
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Esad güçlerinin, Suriye'nin İdlib kırsalında yer alan Mara'an kasabasında bir sağlık merkezini bombalaması sonucu, 1 kadın hayatını kaybetti, 2 sağlık personeli ve 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı.
Esad rejimine bağlı güçler, Suriye'nin İdlib kırsalının güneyinde yer alan Mara'an kasabasında bir sağlık merkezini hedef aldı. Esad güçlerinin kasabada sivillere hizmet veren sağlık merkezini bombalaması sonucu, 1 kadın hayatını kaybederken, 1'isi çocuk ve 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan saldırının ardından olay yerine sevk edilen Suriye Sivil Savunma ekipleri ise arama kurtarma çalışmaları başlattı. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtilerek, yaralıların ise İdlib kentindeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi. Sivil Savunma, sağlık merkezinin ise bombalama sonucunda aldığı ağır hasar nedeniyle hizmet dışı kaldığını kaydetti.