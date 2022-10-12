Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video

Eski Almanya İçişleri Bakanı Schauble, tüm Avrupa'yı saran enerji krizi hakkında, "Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanıp duracak bir şey değil" dedi. Schauble'ın sözleri ülkede tepkiye neden oldu.