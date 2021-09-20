Eski İsrail Başbakanı Netanyahu Biden ile alay etti | Video

İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın uyuklaması ile alay etti. Netanyahu sosyal medyada paylaştığı mesajda, 27 Eylül'de Beyaz Saray'da Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile gerçekleştirdiği görüşmeye değindi. Görüşme sırasında Biden'ın uyuklaması ile alay eden Netanyahu, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm." ifadesini kullandı. Paylaşımın gündeme oturması sonrasında Netanyahu'nun partisi Likud, paylaşımda Biden'ın değil Bennett'in eleştirildiğini savundu.

İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın uyuklaması ile alay etti. Netanyahu sosyal medyada paylaştığı mesajda, 27 Eylül'de Beyaz Saray'da Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile gerçekleştirdiği görüşmeye değindi. Görüşme sırasında Biden'ın uyuklaması ile alay eden Netanyahu, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm." ifadesini kullandı. Paylaşımın gündeme oturması sonrasında Netanyahu'nun partisi Likud, paylaşımda Biden'ın değil Bennett'in eleştirildiğini savundu.