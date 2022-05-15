Video Dünya Eski Pakistan Başbakanı Khan: "Beni öldürmek için suikast planlandı” | Video
Eski Pakistan Başbakanı Khan:

Eski Pakistan Başbakanı Khan: "Beni öldürmek için suikast planlandı” | Video

15.05.2022 | 08:39

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Pakistan'ın görevden alınan Başbakanı Imran Khan, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlediği mitingde, "Beni öldürmek için suikast planlandı. Bu konudan, daha önce bilmeme rağmen bahsetmedim ancak şu an elimde kanıtlar var” dedi.

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Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alınmasının ardından miting düzenleyerek destekçilerine seslenmeye devam ediyor. Pakistan'ın Karaçi kentinde destekçilerine konuşma yapan İmran Khan, "Beni öldürmek için suikast planladı. Bu konudan, daha önce bilmeme rağmen bahsetmedim ancak şu an elimde kanıtlar var" dedi.

Khan kendisine suikast planladığını iddia ettiği kişiler hakkında bir video kaydettiğini ifade ederek, videoyu güvenli bir yerde sakladığını belirtti. Khan, "Onlar beni öldürmeye karar verdiler. İşte bu yüzden bu videoyu kaydettim. Hükümetime karşı komplo kuran herkesin adını videoda söyledim" ifadelerini kullandı.

Khan ayrıca konuşmasında destekçilerini Pakistan'ın başkenti İslamabad'a planlanan yürüyüşe katılmaya çağırarak, destekçilerinden sıcak hava koşullarına dayanmalarını istedi.

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