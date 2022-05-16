Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
02:34
Eyfel Kulesi en hareketli günlerini yaşıyor | Video 16.05.2022 | 11:29
00:43
01:52
00:11
Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu | Video 16.05.2022 | 08:47
00:38
05:54
06:08
00:35
01:31
ABD'de dehşet! Canlı yayın açtı, süpermarketi kana buladı | Video 15.05.2022 | 12:18
00:47
ABD'de korkunç olay! Uçak köprüye düştü! Yaralılar var | Video 15.05.2022 | 09:36
03:51
Eski Pakistan Başbakanı Khan: "Beni öldürmek için suikast planlandı” | Video 15.05.2022 | 08:39
00:42
Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 13.05.2022 | 15:09
00:42
Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 13.05.2022 | 14:38
01:59
00:18
Uçakta arbede! Pilotu bile yumrukladılar | Video 12.05.2022 | 16:07
04:43
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 13:15
04:43
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 12:56
01:23
ABD’de yazlık ev, kıyı erozyonunda dalgalara kapıldı | Video 12.05.2022 | 11:58
Korona virüs salgınında sık sık kapanan Eyfel Kulesi son dönemde yasakların kalkması ve havaların ısınmasıyla hareketli günlerine kavuştu.
TÜM SINIRLANDIRMALAR KALKTI
İlk olarak kulenin günlük ziyaretçi sayısı 25 bin yerine 10 bin ile sınırlandırıldı. Ancak korona virüsün tüm dünyada etkisini kaybetmeye başlaması ile birlikte Eyfel Kulesi'nde tüm sınırlandırmalar kalktı. Seyahat sınırlandırmalarının da kalkması ile Paris yeniden dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Fransa'nın simgesi olan Eyfel Kulesi havaların da ısınmasıyla eski günlerine tekrar kavuştu. Günlük yaklaşık 20-25 bin kişiyi ağırlayan kule, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası. Son dönemlerin en hareketli günlerini yaşayan Eyfel Kulesini ziyaret edenler o anları ölümsüzleştiriyor.
"İLK KARŞILAŞMADA BÜYÜLENDİK"
Her ülkeden ziyaretçilerin olduğunu belirten ve Türkiye'den Paris'e gelerek Eyfel Kulesi'ni gezen Mehmet Ali Kaşka, "Bayram havası var. Her farklı dilden, her ülkeden insanların ziyaret ettiği yer. Çocukluğumuzdan beri, film sahnelerinde, fotoğraf karelerinde gördüğümüz Eyfel Kulesi ile ilk karşılaştığımızda değişik bir duyguya kapılıyorsunuz. Çok güzel. Keyifli bir gün geçirdik. çok insanın görmesi gereken bir yer" dedi.