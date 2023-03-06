Video Dünya Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video

Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video

06.03.2023 | 08:44

Filipinler'in Mindoro Adası yakınlarında batan ve 800 bin litre endüstriyel akaryakıt taşıyan tankerde meydana gelen sızıntı kıyıya ulaştı.

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Filipinlerin başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Mindoro Adası açıklarında 28 Şubat'ta 800 bin litre endüstriyel akaryakıt taşıyan tankerin batması sonrası yaşanan sızıntı kıyıya ulaştı. Bölgede günlerdir devam eden çalışmalara rağmen sızıntının bölgedeki bazı diğer adaların kıyılarına ve tatil bölgelerine ulaşması yetkilileri alarma geçirdi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "28 Şubat tarihinde Mindoro Adası yakınlarında batan MT Princess Empress isimli tankerde yaşanan yakıt sızıntısı bölgedeki 6 kilometre karelik yaşam alanları ve mercanlarda tehdit oluşturmaktadır" ifadeleri kullanılarak, sivil halkın kıyı temizliğinde uyması gereken kurallara ilişkin bir görsel bildiri yayınlandı. Kıyı temizliğinde görev yapan bazı gönüllülerin hastalanmaya başlaması üzerine, temizlik çalışmalarında görevli kişilere maske zorunluluğu getirildi.

Filipinler Kıyı Emniyeti adına açıklama yapan Armando Balilo, sızıntı yaşanan tankerin yaklaşık 400 metre derinlikte olduğunu ve tankerin içindeki endüstriyel akaryakıtın en güvenli şekilde çıkartılması için petrol firmalarının uzman teknik yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını belirtti. Mindoro Bölgesel Ziraat Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, yaşanan akaryakıt sızıntısının bölgede yer alan 7 farklı eyalette 26 özel koruma alanı ve yaklaşık 26 bin hektarlık mercan resifi için tehdit oluşturduğu belirtildi. Sızıntıdan etkilenen bölgelerde balıkçılık faaliyetleri yasaklandı.

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