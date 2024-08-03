Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video
Filipinler'de merkez üssü Mindanao adası açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ardından büyüklükleri 5,5'i bulan çok sayıda artçı deprem meydana gelirken, PHIVOLCS yeni artçı depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
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