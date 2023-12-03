Video Dünya Filipinler'de bombalı saldırı: 4 ölü | Video
Filipinler'de bombalı saldırı: 4 ölü | Video

Filipinler'de bombalı saldırı: 4 ölü | Video

03.12.2023 | 12:31

Filipinler’deki Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda düzenlenen bir ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyindeki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi'ne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Üniversitenin spor salonunda düzenlenen ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı. Filipinli yetkililer, olayın kontrol altına alındığını ve yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, halkın güvenliğinin sağlanması için polis ve emniyet güçlerine talimat verdiğini söyleyerek, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Masumlara karşı şiddet kullanan aşırılık yanlıları her zaman toplumumuzun düşmanı olarak görülecektir" dedi.

Mindanao Devlet Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının ardından eğitime ara verildiği duyuruldu. Saldırının kınandığı açıklamada, "Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu trajediden etkilenenlere destek ve yardım sağlamaya kararlıyız" denildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan polis ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail gece boyunca Gazze Şeridi’ni vurdu: 51 ölü | Video 03:40
İsrail gece boyunca Gazze Şeridi’ni vurdu: 51 ölü | Video 03.12.2023 | 12:32
Filipinler’de bombalı saldırı: 4 ölü | Video 02:20
Filipinler'de bombalı saldırı: 4 ölü | Video 03.12.2023 | 12:31
Filistin Kızılayı, İsrail’in Al-Amal hastanesi yakınlarındaki saldırısını yayınladı | Video 00:37
Filistin Kızılayı, İsrail’in Al-Amal hastanesi yakınlarındaki saldırısını yayınladı | Video 03.12.2023 | 10:44
İsrail: Gazze’de 400’den fazla hedef vuruldu | Video 01:10
İsrail: "Gazze'de 400'den fazla hedef vuruldu" | Video 03.12.2023 | 10:18
Pakistan’da yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü | Video 01:41
Pakistan’da yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü | Video 03.12.2023 | 08:29
Gazze Şeridi’ne insani aranın ardından 100 tırlık ilk yardım konvoyu giriş yaptı | Video 00:35
Gazze Şeridi’ne insani aranın ardından 100 tırlık ilk yardım konvoyu giriş yaptı | Video 03.12.2023 | 08:29
SON DAKİKA: İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu! | Video 04:30
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de mülteci kampını vurdu! | Video 02.12.2023 | 15:37
ABD İsrail’e 14 milyar dolar yardım sağlayacak | Video 01:12
ABD İsrail'e 14 milyar dolar yardım sağlayacak | Video 02.12.2023 | 15:34
Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı | Video 00:49
Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı | Video 02.12.2023 | 11:10
Serbest kalan rehineden Netanyahu’yu çıldırtacak Hamas sözleri: Bana çok iyi davrandılar | Video 00:10
Serbest kalan rehineden Netanyahu'yu çıldırtacak Hamas sözleri: "Bana çok iyi davrandılar" | Video 01.12.2023 | 15:48
Kudüs’te her cuma aynı zulüm! Canlı yayında yaşlı adama darp... | Video 02:20
Kudüs’te her cuma aynı zulüm! Canlı yayında yaşlı adama darp... | Video 01.12.2023 | 13:03
Gazze yeniden bombardıman altında! | Video 01:14
Gazze yeniden bombardıman altında! | Video 01.12.2023 | 09:15
Gazze Şeridi’ne insani yardım tırları girmeye devam ediyor | Video 02:12
Gazze Şeridi’ne insani yardım tırları girmeye devam ediyor | Video 30.11.2023 | 14:51
İsrail, Filistinli Cesur Kız” Tamimi’yi serbest bıraktı | Video 00:20
İsrail, Filistinli "Cesur Kız” Tamimi'yi serbest bıraktı | Video 30.11.2023 | 14:24
Hamas ile İsrail arasında 6. esir takası tamamlandı | Video 00:32
Hamas ile İsrail arasında 6. esir takası tamamlandı | Video 30.11.2023 | 12:29
Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfretti | Video 00:22
Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfretti | Video 30.11.2023 | 11:12
Almanya Cumhurbaşkanı, karşılamaya kimse gelmeyince yarım saat uçağın kapısında bekledi | Video 00:24
Almanya Cumhurbaşkanı, karşılamaya kimse gelmeyince yarım saat uçağın kapısında bekledi | Video 30.11.2023 | 09:53
Japonya’daki volkanik ada 200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürttü | Video 01:33
Japonya’daki volkanik ada 200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürttü | Video 29.11.2023 | 15:02
Hamas ile İsrail arasında 5. esir takası tamamlandı | Video 00:33
Hamas ile İsrail arasında 5. esir takası tamamlandı | Video 29.11.2023 | 14:19
BBC’den çarpıcı analiz: Erdoğan’ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor | Video 03:17
BBC'den çarpıcı analiz: "Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor" | Video 29.11.2023 | 11:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA