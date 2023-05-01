Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi | Video
Filipinler’in başkenti Manila'daki havalimanında elektrik kesintisi nedeniyle 46 uçuşun iptal edildiği belirtildi.
Manila Uluslararası Havaalanı Otoritesi (MIAA) tarafından yapılan açıklamada, terminalde henüz nedeni tespit edilemeyen teknik bir arıza meydana geldiği kaydedildi. Elektrik kesintisi sebebiyle uçuş sistemlerinde geçici bir aksaklık yaşandığı ifade edilen açıklamada MIAA, iptal ve gecikmelerden etkilenen yolculardan özür diledi.
Teknik ekiplerin arızayı onarması sonucu yaklaşık 8 saat sonra havalimanında elektriğin yeniden sağlandığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi | Video 01.05.2023 | 13:11
01:47
00:45
Hindistan'da gaz sızıntısı: 11 ölü | Video 30.04.2023 | 12:24
00:25
Meksika’da göktaşı geceyi aydınlattı | Video 30.04.2023 | 08:45
07:18
01:35
Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video 28.04.2023 | 13:12
01:35
Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video 28.04.2023 | 13:08
01:21
Rus ordusu Ukrayna’da binaları vurdu: 8 ölü | Video 28.04.2023 | 10:43
00:08
Trump, sahnede Biden'ı taklit etti | Video 28.04.2023 | 10:44
07:02
01:04
02:32
01:03
ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı | Video 27.04.2023 | 14:33
05:07
00:58
01:04
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü | Video 27.04.2023 | 12:51
01:34
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü | Video 27.04.2023 | 12:29
00:24
Rusya, Mikolayiv'i vurdu: 1 ölü, 23 yaralı | Video 27.04.2023 | 11:08
00:24
Rusya, Mikolayiv'i vurdu: 1 ölü, 23 yaralı | Video 27.04.2023 | 10:55
07:48
Sudan’dan ilk tahliye uçuşu yapıldı | Video 26.04.2023 | 08:48