Video Dünya Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video

Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video

26.05.2022 | 13:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya, kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı | Video 01:10
Rusya, kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı | Video 26.05.2022 | 13:56
İran’da çöken binada ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 02:18
İran'da çöken binada ölü sayısı 18'e yükseldi | Video 26.05.2022 | 13:17
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video 00:16
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video 26.05.2022 | 13:17
BBC News’te skandal hata! Ekranda Manchester United çöptür yazısı belirdi 01:44
BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdi 26.05.2022 | 10:08
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas’a gidecek | Video 04:45
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek | Video 26.05.2022 | 08:55
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’nın destekçilerine İslamabad’da müdahale | Video 03:03
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’nın destekçilerine İslamabad’da müdahale | Video 26.05.2022 | 08:48
Pakistan sokakları karıştı | Video 03:12
Pakistan sokakları karıştı | Video 25.05.2022 | 14:54
ABD’deki ilkokul katliamından sonra Senato’da adeta yalvardı Biz ne yapıyoruz? | Video 02:04
ABD'deki ilkokul katliamından sonra Senato'da adeta yalvardı "Biz ne yapıyoruz?" | Video 25.05.2022 | 13:25
Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video 01:27
Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video 25.05.2022 | 10:34
ABD’de dehşet! İlkokula silahlı saldırı: 15 ölü! İşte ilk görüntüler | Video 09:24
ABD’de dehşet! İlkokula silahlı saldırı: 15 ölü! İşte ilk görüntüler | Video 25.05.2022 | 08:59
Brezilya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 21 ölü | Video 01:16
Brezilya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 21 ölü | Video 25.05.2022 | 08:42
Irak’ta radyo istasyonuna roketli saldırı | Video 00:53
Irak'ta radyo istasyonuna roketli saldırı | Video 25.05.2022 | 08:42
Pakistan’da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video 01:01
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:02
Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video 01:36
Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video 24.05.2022 | 13:02
Ukrayna’da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis | Video 03:45
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis | Video 23.05.2022 | 14:58
İran’da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükseldi | Video 02:03
İran'da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükseldi | Video 23.05.2022 | 14:58
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 01:26
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 23.05.2022 | 13:49
Davos’taki Rus Evi, ’Rusya Savaş Suçları Evi’ne dönüştürüldü | Video 00:55
Davos'taki Rus Evi, 'Rusya Savaş Suçları Evi'ne dönüştürüldü | Video 23.05.2022 | 12:43
Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan ikili zirve | Video 00:26
Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan ikili zirve | Video 23.05.2022 | 11:52
Filipinler’de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı | Video 02:17
Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı | Video 23.05.2022 | 10:28

Filipinler’de otobüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Filipinler'in Güney Cotabato eyaletinin başkenti Koronadal'da bir yolcu otobüsünün arka kısmına yerleştirilen el yapımı patlayıcı seyir halindeyken infilak etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, işlek bir caddede yerel saatle 12.30'da meydana gelen patlamada 2 sürücünün yaralandığı ifade edildi. Patlamanın meydana geldiği sırada otobüsün ön kısmında 4 yolcunun bulunduğu ve yolculardan yaralanan olmadığı öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA