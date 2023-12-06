Filipinler’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı | Video
Filipinler’in Antique bölgesinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
Filipinler’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2023 | 10:40
02:17
Gazze’de can kaybı 16 bini aştı! 7 bini çocuk | Video 06.12.2023 | 08:57
00:29
İsrailli fenomenler, Gazze'de ölenlerle alay eden akım başlattı | Video 05.12.2023 | 16:43
08:05
Katar Emiri: "İsrail soykırım yapıyor" | Video 05.12.2023 | 14:25
06:49
Hindistan'daki selde can kaybı 9'a yükseldi | Video 05.12.2023 | 13:56
01:04
ABD’de evde şiddetli patlama | Video 05.12.2023 | 12:12
01:09
Tayland'da iki katlı otobüs ağaca çarptı: 14 ölü, 35 yaralı | Video 05.12.2023 | 12:13
01:46
01:31
İsrail, Gazze'deki Adalet Sarayı'nı "Sevinç çığlıklarıyla" patlattı | Video 05.12.2023 | 10:44
00:12
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu | Video 04.12.2023 | 16:03
01:01
İsrail, Han Yunus’u vurdu | Video 04.12.2023 | 15:08
00:37
İsrail: "7 Ekim'den bu yana 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendi" | Video 04.12.2023 | 13:08
01:22
Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı ölü bulundu | Video 04.12.2023 | 11:51
01:15
ABD'li Senatör: "Hamas istediği için Filistinliler ölüyor" | Video 04.12.2023 | 10:36
00:42
İsrailli hahamdan hadsiz sözler "Türkler canımızı sıkıyor" | Video 04.12.2023 | 10:22
03:19
Polonya’da termometreler eksi 25’i gördü | Video 04.12.2023 | 09:13
00:30
Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı | Video 04.12.2023 | 09:13
03:40
İsrail gece boyunca Gazze Şeridi’ni vurdu: 51 ölü | Video 03.12.2023 | 12:32
02:20
Filipinler'de bombalı saldırı: 4 ölü | Video 03.12.2023 | 12:31