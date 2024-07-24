Video Dünya Filipinler’i vuran Gaemi Tayfun’unda can kaybı 13’e yükseldi | Video
Filipinler’i vuran Gaemi Tayfun’unda can kaybı 13’e yükseldi | Video

Filipinler’i vuran Gaemi Tayfun’unda can kaybı 13’e yükseldi | Video

24.07.2024 | 13:31

Filipinler’de etkili olan Gaemi Tayfunu’nun yol açtığı sel ve toprak kaymasında can kaybı 13’e yükseldi.

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Filipinler'in kuzeyini vuran Carina olarak da adlandırılan Gaemi Tayfunu'nda can kaybı artıyor. Dün başkent Manila'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, dağlık bölgelerde toprak kayması meydana geldi. Manila'da ciddi sel uyarılarının ardından acil durum ilan edildi.

Araçların göle dönüşen sokaklarda mahsur kaldığı Manila'da evlerinde yardım bekleyenleri tahliye etmek için kurtarma ekipleri gönderildi. Resmi kurumlarda çalışmalara bir gün ara verilirken dersler ertelendi, en az 80 uçuş iptal edildi. On binlerce kişinin olumsuz hava şartları nedeniyle elektriksiz kaldığı kentte, selden etkilenenler alışveriş merkezlerine sığındı.

Polis tarafından bugün yapılan açıklamada, Manila'nın güneyindeki Batangas eyaletinde dün meydana gelen heyelanda hamile bir kadın ile 9-15 yaşlarındaki 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Bir satıcının ise ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 13'e yükseldi. Meydana gelen sel nedeniyle en az 600 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

TAYVAN'I VURMASI BEKLENİYOR
Gaemi Tayfunu'nun akşam saatlerinde Tayvan'ın kuzeyini vurması bekleniyor. Şiddetli yağışların etkili olduğu ülkede, balıkçı tekneleri limana çağrıldı. Tayfun nedeniyle dün yapılması plananlan hava kuvvetleri tatbikatları ve feribot seferleri iptal edildi.

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