Video Dünya Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video

Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video

19.12.2021 | 11:57

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Filipinler'i vuran Rai Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiği açıklandı.

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Filipinler'de Perşembe günü karaya vuran ve dün öğlen saatlerine kadar etkisini sürdüren Rai Tayfunu'nda bilanço ağırlaştı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar, sel baskınları ve fırtınada yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e yükseldiği bildirildi. Birçok bölgede elektrik ve telefon kesintilerinin halen devam ettiği öğrenilirken, kurtarma çalışmalarına 18 bini aşkın asker, polis ve sahil güvenlik gücünün destek verdiği belirtildi. Filipinler Ulaştırma Bakanı Arthur Tugade yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması için gerekli birimlere talimat verdiğini söyledi.

HAYATI FELÇ ETMİŞTİ
Filipinler'de 3 gün boyunca etki gösteren ve hızı saatte 300 kilometreye ulaşan rüzgarlar, şiddetli yağışlar ve su baskınlarına neden olan Rai Tayfunu büyük yıkıma yol açmış, binlerce yapı kullanılamaz hale gelirken, etkilenen bölgelerde elektrik ve telefon kesintileri yaşanmıştı. Hava ve kara ulaşımını felç eden tayfundan en az 780 bin kişinin etkilendiği bildirilirken, 300 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler Dairesi'nden (PAGASA) yapılan açıklamada, ülkede Tayfun Odette olarak da bilinen Rai Tayfunu'nun dün öğlen saatleri itibariyle Filipinler etki alanını terk ettiği duyurulmuştu.

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