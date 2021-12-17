Video Dünya Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı 12'ye yükseldi | Video
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı 12'ye yükseldi | Video

Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı 12'ye yükseldi | Video

17.12.2021 | 15:28

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Filipinler'de etki gösteren Rai Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

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Filipinler'de dünden bu yana şiddetli yağış ve sele yol açan Rai Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan son açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Konsey Sözcüsü Ricardo Jalad, "Şu an itibariyle etkilenen tüm bölgelerden toplanan veriler ışığında can kaybı sayısının 12 olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu yıl Filipinler'i vuran 15'inci tayfun olan ve dün popüler bir turizm ve sörf bölgesi olan Siargao Adası'nda karaya çıkan tayfunun bugün itibariyle şiddetini yitirerek, afet kategorisinde 5'inci seviyeden 3'üncü seviyeye alındığı açıklandı.

BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI
Hızı saatte 300 kilometreye ulaşan rüzgarlar, şiddetli yağışlar ve su baskınlarına neden olan Rai Tayfunu nedeniyle ülke genelinde 332 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edilirken, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Büyük bir adalar grubu olan Visayas ve Mindanao bölgesinde toplu taşıma hatlarında aksamalar yaşandı. Filipinler Kızıl Haç Başkanı Senatör Richard Gordon, "Evler yıkıldı veya kısmen hasar gördü. Devrilen ağaçlar ve hasar gören binalardan kaynaklanan enkaz ciddi boyutlarda. Devrilen ağaçların altında yaşamını yitiren insanlar var" diyerek felaketin boyutuna dikkat çekti.
Gün boyu devam eden tahliye ve kurtarma çalışmalarına Filipinler ordusu ve sahil güvenlik güçleri destek veriyor.

ETKİSİNİ YİTİRECEK
Önümüzdeki 24 saatlik süre zarfında kademeli olarak etkisini yitirmesi beklenen Rai Tayfunu'nun hafta sonu itibariyle Vietnam ve Çin'in Hainan eyaletinde yağışa neden olması bekleniyor. Tayfunun etkisinin şiddetli olmayacağı tahmin ediliyor.

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