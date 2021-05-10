Filistin halkından Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan sloganları

Mescid-i Aksa'yı savaş alanında çeviren İşgalci israil'in Filistin halkına yaptığı zulüm tüm dünyadan tepkilere neden oldu. Uluslararası kamuoyunu hareket etmeye çağıran Filistin halkı Mescid-i Aksa'yı Başkan Recep Tayyip Erdoğan slonları ile inletti. Başkan Erdoğan İşgalci İsrail'in saldırgan tavrını sert bir dille eleştirerek Filistin halkının yanlız olmadığını vurgulamıştı.