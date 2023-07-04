Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti | Video
İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından Filistin Kızılayı, 500 aileyi Cenin’den tahliye etti.
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, tahliye edilen ailelerin İsrail güçlerine yaklaşırken ellerine havaya kaldırarak ilerlediği görüldü.
İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır olmak üzere 100 kişi de yaralandı.
Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ise İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:02
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 yaralı | Video 04.07.2023 | 08:34
02:07
Bangladeş’te petrol tankerinde patlama: 11 ölü | Video 04.07.2023 | 08:34
00:20
Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem | Video 04.07.2023 | 08:34
00:53
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti | Video 04.07.2023 | 08:34
01:03
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 03.07.2023 | 14:21
01:03
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 03.07.2023 | 13:48
00:21
00:21
01:37
İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video 03.07.2023 | 10:53
02:55
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video 03.07.2023 | 10:44
02:24
03:08
01:41
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video 03.07.2023 | 08:31
00:15
Kolombiya’da eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı | Video 03.07.2023 | 08:31
00:14
Rodos'ta tepki çeken görüntü! Bakanlık soruşturma başlattı | Video 02.07.2023 | 13:50
01:51
Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video 02.07.2023 | 08:44
02:03
Çin'de kimya tesisinde patlama! | Video 01.07.2023 | 15:20
00:35
01:31
Fransa'da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video 01.07.2023 | 12:12
00:43
Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:53