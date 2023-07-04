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Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti | Video

Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti | Video

04.07.2023 | 08:34

İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından Filistin Kızılayı, 500 aileyi Cenin’den tahliye etti.

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından binlerce Filistinli kentten tahliye edildi. Filistin Kızılayı, şimdiye kadar yaklaşık 500 ailenin Cenin'den tahliye edildiğini açıklayarak, yerinden edilenlerin sayısının saldırılar nedeniyle artığını aktardı.
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, tahliye edilen ailelerin İsrail güçlerine yaklaşırken ellerine havaya kaldırarak ilerlediği görüldü.
İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır olmak üzere 100 kişi de yaralandı.
Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ise İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.

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