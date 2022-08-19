Video Dünya Filistin lideri Abbas'ın 'holokost' sözleri sonrası Almanya harekete geçti | Video
Filistin lideri Abbas'ın 'holokost' sözleri sonrası Almanya harekete geçti | Video

Filistin lideri Abbas'ın 'holokost' sözleri sonrası Almanya harekete geçti | Video

19.08.2022 | 16:34

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Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Almanya Şansölyesi Scholz, geçtiğimiz günlerde Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi. Kendisine gelen bir soru üzerine İsrail'in Filistin'de yaptıklarını 'holokost' olarak nitelendiren Abbas'ın bu sözleri üzerine salonda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Berlin polisinin Abbas hakında 'halkı kışkırtma' suçlamasıyla ön inceleme başlattığı duyuruldu.

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