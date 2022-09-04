Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse ateş açılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi'nde, İsraillerin yerleşim birimi Hamra yakınındaki otoyolda, seyir halindeki bir otobüse başka bir araçtan ateş açıldı. Yetkililer saldırı nedeniyle 4 İsraillinin yaralandığını ve olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.İsrail Savunma Kuvvetleri, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.