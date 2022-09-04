Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video

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Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse ateş açılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.