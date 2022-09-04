Video Dünya Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video
Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video

Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video

04.09.2022 | 15:48

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Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse ateş açılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.

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Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi'nde, İsraillerin yerleşim birimi Hamra yakınındaki otoyolda, seyir halindeki bir otobüse başka bir araçtan ateş açıldı. Yetkililer saldırı nedeniyle 4 İsraillinin yaralandığını ve olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

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